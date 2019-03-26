В морге города Югорска обнаружили три тонны детского питания
В городе Югорске Ханты-Мансийского АО разгорелся скандал из-за хранения в морге детского питания. В настоящее время правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела
В городе Югорске Ханты-Мансийского АО разгорелся скандал из-за хранения в морге детского питания. В настоящее время правоохранительные органы проводят по данному факту проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее оперативники обнаружили в городском морге коробки с детским питанием. Всего на хранении находилось около трех тонн детского питания и каш фирмы Nestle. Общая стоимость продукции оценивается в 1,5 млн рублей.
Депутат гордумы Югорска Антон Пантин сообщил, что склад детского питания в морге был организован при главном враче (сейчас уже бывшем) Федоре Медведеве, который также является депутатом.
Пантин отметил, что в морге мог храниться формалин, фенол, тимол, сулема и другие сильнейшие яды для обработки трупов. Депутат считает, что испарения этих ядов могли проникнуть в детское питание через картонную упаковку. Продукция направлена на экспертизу.