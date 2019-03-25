Присоединение Крыма к России обошлось российскому бюджету в 1,5 тронн рублей
Экономист Сергей Алексашенко посчитал в какую примерно сумму обошлось присоединение Крыма к России. Подробные расчеты представлены в его книге «Русское экономическое чудо: что пошло не так?»
Экономист Сергей Алексашенко посчитал в какую примерно сумму обошлось присоединение Крыма к России. Подробные расчеты представлены в его книге «Русское экономическое чудо: что пошло не так?», отрывок из которой опубликовал журнал Forbes.
Так, Сергей Алексашенко посчитал, что за счет присоединения Крыма Российская Федерация получила 27 тысяч кв.км территории и 2,2 млн новых жителей. Поскольку никаких крупных месторождений золота и углеводородов на полуострове не оказалось, то российскому Министерству финансов в 2014 году пришлось изыскивать 55 млрд рублей для поддержки нового субъекта федерации.
В последующие годы объемы финансирования Крыма только увеличивались, так как российским властям нужно было развивать полуостров и платить местным жителям зарплату. В 2019 году безвозмездные перечисления в бюджет Крыма из федерального центра могут составить уже 150 млрд рублей. В сумме же за 2014–2019 годы сумма дотаций/субвенций/подарков из федерального бюджета составила около 580 млрд рублей, пишет экономист в своей книге.
Еще 120 млрд рублей с 2014-2019 годы было передано в бюджет Севастополя, который имеет статус самостоятельного региона.
Еще в 200 млрд рублей федеральному бюджету обошлись расходы на выплату пенсий крымчанам, а 600 млрд рублей было потрачено на реализацию различных инфраструктурных проектов.
«Полтора триллиона рублей. Очень грубо, по 10 тысяч с каждого российского гражданина, включая беспомощных стариков и младенцев», - подсчитал Сергей Алексашенко.