На горнолыжном курорте Шерегеш сломался подъемник с туристами
На российском горнолыжном курорте Шерегеш сломался подъемник, в результате чего людей пришлось эвакуировать. Операция по спасению туристов заняла около 2 часов. Пострадавших в результате инцидента нет
Фото: Ngs.ru
На российском горнолыжном курорте Шерегеш сломался подъемник, в результате чего людей пришлось эвакуировать. Операция по спасению туристов заняла около 2 часов. Пострадавших в результате инцидента нет.
Поломка произошла на кресельном подъемнике «Мустаг» в районе трассы «Комсомолка». В это время на нем поднимались 38 человек, сообщает портал «Сиб.фм».
В течение двух часов сотрудники службы спасения эвакуировали с подъемника всех горнолыжников и сноубордистов. Медицинская помощь никому не понадобилась.
Подъемники на курорте Шерегеш обслуживает компания «Каскад». В настоящее время устанавливается причина технической неисправности.
В компании сообщили, что возместят заблокированным на подъемнике туристам расходы.