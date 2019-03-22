В МВД предложили ужесточить условия для возбуждения дел о незаконном обороте наркотиков
Министерство внутренних дел России запретит своим сотрудникам возбуждать уголовные дела по статье «Незаконный оборот наркотических средств» без сбора убедительных доказательства их сбыта
Министерство внутренних дел России запретит своим сотрудникам возбуждать уголовные дела по статье «Незаконный оборот наркотических средств» без сбора убедительных доказательства их сбыта.
Ведомство подготовило поправки в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), которые регулируют применение статьи 228.1 и 228.4 УК РФ о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, сообщает «Интерфакс».
Поправки предполагают, что для возбуждения уголовного дела помимо доказательств сбыта необходимо наличие заключения эксперта о названии, типе, размере изъятого запрещенного вещества.
Подготовленные поправки должны исключить случаи необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков.
В МВД отметили, что законопроект направлен на защиту прав граждан.