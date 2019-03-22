В МЧС признали обоснованными и адекватными действия пожарных при тушении «Зимней вишни»
Руководство МЧС России вступилось за кемеровских пожарных, которые являются фигурантами уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. В ведомстве действия своих сотрудников во время пожара назвали обоснованными
Руководство МЧС России вступилось за кемеровских пожарных, которые являются фигурантами уголовного дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», в котором погибли 60 человек. В ведомстве действия своих сотрудников во время пожара назвали обоснованными.
Замглавы департамента пожарно-спасательных сил МЧС России Сергей Сивенков сообщил «Интерфаксу», что за последний год специалисты ведомства провели масштабную аналитическую работу действий кемеровских пожарных в «Зимней вишне» и пришли к выводу, что они вели себя обоснованно и адекватно.
Напомним, после крупного пожара в «Зимней вишне» под арест были взяты начальник караула Сергей Генин и руководитель службы пожаротушения Андрей Бурсин. Сотрудников кемеровского управления МЧС обвиняют в халатности.
Согласно версии следствия, Сергей Генин отказался выслушать очевидца пожара, который сообщил, как быстрее пройти к людям, заблокированным в кинотеатре на четвертом этаже. Андрей Бурсин, по данным следствия, неправильно оценил ранг пожара и соответственно неправильно организовал тушение.