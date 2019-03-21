Госдума рассмотрит законопроект, который приведет к закрытию районных газет
Долгие годы такие издания использовались местными властями для обнародования своих решений. Внесенный в Госдуму законопроект предлагает считать муниципальные акты вступившими в силу после их публикации на официальных сайтах органов местной власти
На рассмотрение Государственной думы поступил законопроект, из-за которого многие городские и районные газеты прекратят свое существование.
Долгие годы такие издания использовались местными властями для обнародования своих решений. Внесенный в Госдуму законопроект предлагает считать муниципальные акты вступившими в силу после их публикации на официальных сайтах органов местной власти.
Авторы документа (депутаты из фракции «Единая Россия») отметили, что данная норма разработана по аналогии с порядком опубликования и вступления в силу актов федерального и регионального уровня.
Согласно законопроекту, если в городском или сельском поселении, а также во внутригородском районе нет сетевого издания, учрежденного при участии местных властей, то для официального опубликования решений можно использовать аналогичные сайты на уровне муниципального района или городского округа, сообщает Znak.com.
При этом в уставе муниципального образования должно быть указано издание, которое и будет являться источником официального опубликования различных актов.
Единороссы считают, что данный законопроект позволит расширить возможности ознакомления граждан с муниципальными правовыми актами, а также снизить расходы бюджета на публикацию документов в печатных СМИ.
Стоит отметить, что для многих районных газет публикации муниципальных актов являются едва ли не основным источником дохода. Таким образом, принятие законопроекта может привести к их закрытию в связи с нехваткой денежных средств.