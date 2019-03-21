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21 марта 00:35

Журналисты выявили десятки тысяч написанных «под копирку» приговоров

Журналисты «Новой газеты» совместно с «Лабораторией Александра Кукушкина» проанализировали все приговоры районных судов по уголовным делам за 2017 и 2018 годы и выяснили, что 50 тысяч текстов приговоров на 80% совпадают хотя бы с еще одним судебным решением

Журналисты выявили десятки тысяч написанных «под копирку» приговоров

Журналисты «Новой газеты» совместно с «Лабораторией Александра Кукушкина» проанализировали все приговоры районных судов по уголовным делам за 2017 и 2018 годы и выяснили, что 50 тысяч текстов приговоров на 80% совпадают хотя бы с еще одним судебным решением. Всего было проверено 780 тысяч приговоров.

Анализу подверглись тексты судебных актов, которые были написаны одними и теми же судьями. Оказалось, что десятки тысяч приговоров были написаны по шаблону.

Большая часть «списанных» приговоров была вынесена по делам о неуплате алиментов (28,9% текстов судебных решений идентичны друг другу). На втором месте - решения по делам об уклонении от армии (26%), а на третьем – по делам об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (20,9%). Далее идут приговоры по делам об организации незаконной миграции (20,5%) и по делам о хранении и торговле наркотическими веществами и по делам алиментов (18,7%).

«Новая» называет имена трех судей, тексты приговоров у которых повторяются наиболее часто. Это председатель Приволжского райсуда Казани Ринат Сафин (122 «одинаковых» судебных акта из 200), председатель Железнодорожного суда Улан-Удэ Павел Семашка (111 из 179 приговоров) и судья Советского районного суда Улан-Удэ Наталья Олоева (98 повторов из 282 актов).

Участники исследования не берутся утверждать, что «шаблонные» приговоры были вынесены с нарушением закона, однако результат анализа как минимум свидетельствует о таких проблемах, как загруженность работников суда, слишком сильное доверие судов стороне обвинения, а также отсутствие у россиян возможности эффективно защищать себя в суде.

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