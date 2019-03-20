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20 марта 20:06
Будет ли в России как в Казахстане?
Гудков Геннадий

Политик

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Будет ли в России как в Казахстане?

Состоялась новость века — Назарбаев, авторитарный лидер Казахстана, ушел с поста президента. Ушел по своей воле, добровольно и осознанно. Да, конечно, ему уже почти 80, но Мугабе в Зимбабве и тунисский президент сидели на своем троне и подольше. Однако Назарбаев, обладавший в своей стране неограниченной властью, все же сумел понять, что не стоит за нее цепляться до самой смерти; он не захотел подвергать страну непредсказуемым рискам, которые неизбежно возникают в связи с кончиной бессменного лидера. Полагаю, интересы страны оказались для него в конечном итоге выше личных, клановых и всех прочих. Вот почему, несмотря ни на что, Назарбаев нашел в себе силы проявить мудрость, запустив тем самым процесс назревших (или даже перезревших) политических и общественных реформ. Это событие на территории бывшего СССР совершенно новое, которое показывает всем нам, что даже авторитарные лидеры в определенный момент оказываются способными победить свои собственные страхи и амбиции.

Поверьте, я совсем не идеализирую казахского президента: республика под его руководством болела всеми теми же болезнями, что и Россия. Да, я понимаю, что пока этот уход больше символический: Назарбаев остается лидером правящей партии и руководителем Совета безопасности: это важнейшие должности в стране. Но лед тронулся, политические перемены и смена власти (поколений во власти) в Казахстане — не за горами. Если Назарбаев не станет имитировать свой уход — он может войти в историю неким казахским Дэн Сяо Пином, моральным лидером нации, сумевшим доказать всем, что интересы народа и судьба страны для него оказались важнее своей личной. А регулярная сменяемость власти, извините, это ключевой фактор развития любого государства, все остальное — от лукавого. Так что Казахстан пойдет вперед, дайте только время. Собственно, сегодня по общемировому пути уже идет половина бывшего СССР: Прибалтика, Грузия, с недавних пор Армения и Украина, на подходе — Молдавия, не потеряны окончательно шансы у Киргизии(хотя там пока еще топчутся на месте). Словом, процесс идет, и скоро это число может пополнится и Казахстаном, чем черт не шутит!

Но, конечно, нас всех больше волнует, что же будет с Россией, где президент вот-вот «распечатает» третий десяток лет своего правления. Способен ли Путин расстаться с властью по собственной воле, подчинившись здравому смыслу и Конституции?! Чтобы уберечь страну от потрясений и катаклизмов? Готов ли он сказать всему миру: «Я ухожу!», запустив в России (а, возможно, и став на некоторое время их гарантом) процесс политических реформ «сверху»? Способно ли его окружение на политическую адекватность и чувство исторической ответственности за судьбу страны? Пока ответ на эти вопросы отрицательный: парад маразматических запретов и ограничений, повышение градуса репрессий, растущая агрессивность внешней политики и тренд на дальнейшую самоизоляцию подтверждают другую доктрину Кремля: держаться до конца, а там хоть Потоп.

Казахстан же, я уверен, начнет медленно, но неуклонно двигаться в сторону прогресса и европеизации. Это будет нелегкий путь, с преградами и остановками, но наш сосед станет шагать по нему уже скоро. Ну, а Россия, как обычно, снова на перепутье: либо до конца закручивать гайки, либо как-то попытаться сохранять приличия и не встать на путь кровавых расправ и репрессий. Однако Кремлю надо помнить главное: желание обладать вечной властью ВСЕГДА приводят государства к кризисам и войнам, а власть — к позорному краху. Не лучше ли последовать примеру соседей?

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