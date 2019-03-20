Россия опустилась на 59-е место в рейтинге самых счастливых стран
Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report, согласно которому самой счастливой страной мира признана Финляндия
Фото: nizhnekamsk-24.ru
Подразделение ООН по поиску решений для стабильного развития опубликовало ежегодный доклад World Happiness Report, согласно которому самой счастливой страной мира признана Финляндия.
При составлении рейтинг счастливых стран учитывались уровень ВВП на душу населения, продолжительность жизни, щедрость, соцподдержка, уровень свободы и коррупции.
Финляндия набрала высший балл и возглавила рейтинг самых счастливых стран мира. На втором месте оказалась Норвегия, а на третьем – Дания. В ТОП-5 также вошли Исландия и Швейцария.
Соединенные штаты Америки заняли 18-е место в рейтинге, а Россия – только 59-е. По сравнению с 2017 годом Российская Федерация потеряла десять позиций в рейтинге счастья.