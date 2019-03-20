ФСИН обяжет своих сотрудников быть вежливыми с арестантами
Федеральная служба исполнения наказаний на фоне скандалов с пытками заключенных решила изменить правила поведения своих сотрудников и подготовила соответствующие поправки в приказ о Кодексе этике
Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) на фоне скандалов с пытками заключенных решила изменить правила поведения своих сотрудников и подготовила соответствующие поправки в приказ о Кодексе этике.
Кодекс этики обяжет сотрудников ведомства проявлять вежливость при общении с подозреваемыми и осужденными. Сотрудники ФСИН также должны быть «корректными, внимательными и уважительными» с гражданскими и должностными лицами, сообщает «Интерфакс».
Если сотрудник ФСИН допустил нарушение прав и свобод гражданина, то он обязан принести свои извинения. Просить прощения можно добровольно, а можно дождаться соответствующего решения суда.
В ведомстве рассчитывают, что новые правила поведения позволят сформировать «позитивный облик представителей уголовно-исполнительной системы».