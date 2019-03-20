Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента ВФЛА
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики и казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций Валентина Балахничева
Власти Франции выдали ордер на арест бывшего президента Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) и казначея Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Валентина Балахничева. Спортивный функционер фигурирует в деле о сокрытии случаев применения допинга спортсменами.
Также французские власти выдали ордер на арест бывшего старшего тренера сборной России Алексея Мельникова, сообщает AFP.
Валентин Балахничев после обнародования доклада Всемирного антидопингового агентства (WADA) об использовании допинга российскими спортсменами покинул должность главы ВФЛА, а также место в Олимпийском комитете России.
После этого экс-президент IAAF Ламин Диак сообщил, что Валентин Балахничев оказал ему помощь в поиске 1,5 млн евро, которые пошли на финансирование предвыборной кампании Маки Салла (президент Сенегала). В обмен на деньги г-н Диак помог скрыть факты применения российскими спортсменами запрещенных препаратов.
В рамках данного дела Балахничева вызывали на допрос во Францию, но он не явился.
Сам экс-глава ВФЛА заявил, что не видел документе о своем аресте во Франции.