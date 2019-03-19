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19 марта 18:36
Не в лицах дело
Орехъ Антон

Обозреватель радиостанции "Эхо Москвы"

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Не в лицах дело

Никто не ждал такого от Якутии. Чтобы именно там тысячи людей единовременно решили выступить против мигрантов. Место действия – это первая неожиданность. Есть стереотип, что проблема нелегальных мигрантов и вообще приезжих – это проблема Москвы, Питера и других крупных городов? Наверное, местные ухмыльнутся, но из Москвы трудно было представить, что в Якутии имеются какие-то серьезные трудности с понаехавшими.

Тут есть еще один момент – деликатный. Московская ненависть к мигрантам основана в первую очередь на том, что они не похожи на нас чисто внешне. Бьют не по паспорту, как известно. Мы чужаков безошибочно определяем на глаз, и бытовой национализм, шовинизм и прочие «измы» вылезают из нас быстрее иных тёмных эмоций.

Но в Якутии-то картина другая. Вы можете снова надо мной смеяться, но москвич не отличит якута от киргиза. То есть в Якутии вроде бы не должно быть националистического угара, потому что лица похожие. Но, оказывается, для ненависти могут быть и другие причины, кроме неподходящей физиономии.

Местному населению для вспышки хватило одного криминального эпизода. Случая страшного, безусловно, но, простите меня, изнасилования, к сожалению, не редкость – и не только в Якутии. Значит, ситуация была внутренне накалена до такой степени, что для взрыва было достаточно единственного чувствительно случая. Могло быть изнасилование, могло быть убийство или ограбление. Народ как будто ждал сигнала.

Необычным оказалось и поведение власти. Она не стала делать вид, что ничего не произошло. Не стала разгонять толпу. И не отбрехалась стандартным успокоительным набором. Начальство фактически организовало митинг и само на него пришло. И помимо призывов к миру и дружбе, чиновники пообещали усиленные проверки и шмон среди нелегалов.

И, наконец, оцените масштаб. В Якутске после всего этого возник серьезный напряг с общественным транспортом — потому что водители побоялись выйти на работу. Автобусы в Якутии водят мигранты! До какой же степени Россия стала зависима от этого полурабского труда, если даже в Якутске баранку некому крутить, кроме киргизов или каких-нибудь таджиков.

Их бы здесь не было, если бы этот труд не был выгоден чиновникам, полиции, хозяевам предприятий и фирм. Легально или нелегально, но эти люди едут сюда, потому что мы пользуемся их трудом за гроши. А потом требуем вышвырнуть отсюда, пользуясь поводом.

Межнациональная ненависть, религиозная ненависть, ненависть к приезжим – эти гранаты заложены под наш крепкий с виду танк. Это страшнее всех бандеровцев и натовцев, Навального и интернета вместе взятых. 

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