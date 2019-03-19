Штат чиновников сократят на 5-10%. Остальным повысят зарплату
Министерство финансов сообщило о планах сократить число чиновников, чтобы повысить зарплату оставшимся госслужащим. Замглавы ведомства заявила, что в 2020 году численность чиновников сократится на 5%, а в 2021 году – на 10%
Министерство финансов сообщило о планах сократить число чиновников, чтобы повысить зарплату оставшимся госслужащим. Замглавы ведомства Татьяна Нестеренко заявила, что в 2020 году численность чиновников сократится на 5%, а в 2021 году – на 10%.
«Мы не можем на эту большую, разросшуюся систему государственного управления распространить и принять решения еще и по увеличению уровня оплаты труда», - объяснила причину сокращения штата чиновников Татьяна Нестеренко, слова которой приводит РИА Новости.
По состоянию на конец 2017 года в государственных органах работали 1,2 млн человек, но в эту статистику не вошли гражданские служащие силовых ведомств и спецслужб, а также те, кто получает зарплату по новой системе оплаты труда. Данные Росстата говорят о том, что в стране насчитывается 2,1 млн госслужащих.
На содержание государственных органов в 2018 году было потрачено 730 млрд рублей. 60% от указанной суммы- это зарплата чиновников.