Авиакомпания «Аэрофлот» вводит безбагажные тарифы. Они будут на 30% ниже обычных
Авиакомпания «Аэрофлот» с апреля вводит в продажу билеты без багажа в города Италии и Германии. В компании отметили, что это позволит снизить стоимость билетов
Авиакомпания «Аэрофлот» с апреля вводит в продажу билеты без багажа в города Италии и Германии. В компании отметили, что это позволит снизить стоимость билетов на 30%.
Безбагажные тарифы появятся в продаже у «Аэрофлота» и авиакомпании «Россия». При этом лоукостер «Победа», который входит в группу «Аэрофлот», уже давно продает билеты без багажа для путешественников с ручной кладью.
Представитель «Аэрофлота» отметил, что пассажиры авиакомпании, которые предпочитают летать с небольшими сумками, до появления таких тарифов по факту оплачивали услугу перевозки багажа, но ей не пользовались.
Безбагажные тарифы вводятся на рейсах в Берлин, Франкфурт, Дюссельдорф, Мюнхен, Гамбург, Штутгарт, Ганновер, Дрезден, Рим, Милан, Венецию, Болонью, Неаполь и Верону, сообщает РБК.
Эксперты рынка гражданских авиаперевозок отмечают, что продажа безбагажных билетов является общемировой тенденцией в связи с ростом числа пассажиров, которые не хотят платить за лишние услуги.