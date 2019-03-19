Госдума рассмотрит законопроект о переходе на летнее и зимнее время
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода часов. Документ предлагает переводить время на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября
Госдума рассмотрит законопроект о возвращении сезонного перевода часов. Автор документа – депутат Андрей Барышев – предлагает переводить время на час вперед в последнее воскресенье марта и на час назад в последнее воскресенье октября.
Андрей Барышев считает, что перевод часов на зимнее и летнее время повысит качество жизни российских граждан. Сейчас же, по словам парламентария, многие граждане недовольны «слишком ранними рассветами и закатами, происходящими большую часть года», сообщают РИА Новости.
Напомним, переход на летнее и зимнее время в России был отменен в 2011 году по инициативе Дмитрия Медведева, который тогда занимал должность президента страны. Сначала Россия в течение трех лет жила по летнему времени, а в октябре 2014 года был произведен переход на постоянное зимнее время.