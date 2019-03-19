Жители района Кунцево в знак протеста прекращают оплату счетов за «коммуналку»
Жители московского района Кунцево объявили о приостановке оплаты коммунальных услуг в рамках акции против строительного произвола столичных властей. Напомним, что жители района борются против сноса своих домов
Жители московского района Кунцево объявили о приостановке оплаты коммунальных услуг в рамках акции против строительного произвола столичных властей. Напомним, что жители района борются против сноса своих домов ради реализации плана группы ПИК построить высотный жилой комплекс.
Активисты записали видеообращение, в котором заявили, что, несмотря на акции протеста и обращения к властям, строительство первого дома в сквере рядом с тремя пятиэтажками продолжается. В ответ на безразличие чиновников жители района решили прекратить оплачивать счета за коммунальные услуги.
«Невозможно платить за то, что у тебя украли», - говорится в обращении.
Напомним, жители Кунцево выступают против сноса своих домов ради высотной застройки в районе, которую собирается осуществить группа ПИК с одобрения мэрии. Власти ранее определили под снос 37 пятиэтажных домов, на месте которых в будущем появится жилой комплекс из нескольких высотных домов.
Собственники квартир считают, что их дома сносят незаконно, так как они не входят в программу реновации жилого фонда и не являются ветхими. Жители района обращались в Мосгорсуд и Верховный суд России, однако обе инстанции власти на сторону властей и группы ПИК.