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19 марта 00:03

Полицейских предложили наделить правом выносить гражданам предостережения

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, который разрешит сотрудникам полиции делать гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению закона

Полицейских предложили наделить правом выносить гражданам предостережения
Фото: 75.ru

Депутаты Госдумы из фракции «Единая Россия» подготовили законопроект, который разрешит сотрудникам полиции делать гражданам официальные предостережения о недопустимости действий, которые могут привести к нарушению закона.

Авторами документа выступили депутаты Александр Хинштейн, Василий Пискарев, Эрнест Валеев, Дмитрий Перминов. В пояснительной записке к документу они отметили, что суть их законопроекта состоит в профилактике правонарушений, а также в устранении правовой коллизии.

Согласно действующему законодательству, предостережения гражданам могут выносить только сотрудники ФСБ России и прокуратуры.

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