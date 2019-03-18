Сенатор счел ненормальным неумение современных школьников обращаться с гранатой
Сенатор от Кировской области и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил главе Министерства просвещения Ольге Васильевой возобновить начальную военную подготовку в школах
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Сенатор от Кировской области и председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев предложил главе Министерства просвещения Ольге Васильевой возобновить начальную военную подготовку в школах.
Сенатор посетовал на то, что современные дети боятся автоматов и не умеют кидать гранаты. «Ну разве это нормальное явление?» - отметил Виктор Бондарев, слова которого приводит «Лента.ру».
Ольга Васильева ответила Виктору Бондареву, что не возражает против возрождения начальной военной подготовки, после чего сенатор предложил ей объединить ОБЖ и НВП в один предмет и разделить программу.