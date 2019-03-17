Депутата Евгения Москвичева лишили ученой степени из-за плагиата в диссертации
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишил научной степени депутата Государственной думы Евгения Москвичева. Соответствующее решение было принято после обнаружения в его диссертации некорректных заимствований
Президиум Высшей аттестационной комиссии (ВАК) лишил научной степени депутата Государственной думы Евгения Москвичева. Соответствующее решение было принято после обнаружения в его диссертации некорректных заимствований.
Ранее эксперты сообщества «Диссернет» выявили плагиат в диссертации Евгения Москвичева на тему «Разработка системы мониторинга и методов нечеткого ситуационного анализа для повышения эффективности международных автомобильных перевозок».
Первоначально сообщалось о том, что президиум ВАК рассмотрит заявление «Диссернета» о лишении депутата ученой степени, однако Москвичев сам написал заявление от отказе от звания кандидата наук, сообщает «Новая газета».
Евгений Москвичев стал четвертым депутатом Госдумы РФ, который лишился ученой степени после обращения «Диссернета».