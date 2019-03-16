Дочь якутского депутата и экс-главы Росздравнадзора заработала на госзакупках миллиард рублей
В Якутии расследуется дело о картельном сговоре участников тендера на поставку лекарств и медицинских изделий в региональные больницы. Речь идет о государственных контрактах на 3 млрд рублей
В Якутии расследуется дело о картельном сговоре участников тендера на поставку лекарств и медицинских изделий в региональные больницы. Речь идет о государственных контрактах на 3 млрд рублей. Одна из подозреваемых в мошенничестве фирм может быть связана с родственниками видного регионального чиновника.
Накануне Якутский горсуд поместил под домашний арест учредителей ООО «Мед-Маркет» и «Регион-Столица» Рената Малогулова и Михаила Андросова, которые проходят по делу о картельном сговоре во время проведения конкурса по выбору поставщика лекарств и медизделий. Бизнесменам инкриминируют мошенничество в особо крупном размере.
В деле о картельном сговоре также фигурируют компании «ФармБаза» и «НордФарм». Якутские СМИ сообщают, что «НордФарм» связана с родственниками семьи председателя Комитета по здравоохранению, соцзащите, труду и занятости Госсобрания республики Владимира Чичигинарова. Ранее депутат занимал должность главы региональное управление Росздравнадзора. По данным портала News.ykt.ru, фирмой владеют дочь и сын депутата Алена Андросова и сын Илья Чичигинаров. Сам Владимир Чичигинаров информацию об аффилированности «НордФармы» с его семьей опроверг.
Издание сообщает, что индивидуальный предприниматель Алена Андросова активно участвовала в других торгах на поставку лекарств в якутские больницы и заработала на этом 1,1 млрд рублей. Пик ее участия в госзакупках пришелся на 2016-2017 годы, когда Владимир Чичигинаров руководил управлением Росздравнадзора.
Чичигинаровы связаны с ранее упомянутым владельцем «Регион-Столица» и «Мед-Маркет» Михаилом Андросовым, который приходится зятем депутату. Обе фирмы только за 2017 года заработали на госзакупках 124,3 млн и 110,4 млн рублей соответственно.