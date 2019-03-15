Евросоюз ввел санкции против россиян в связи с инцидентом в Керченском проливе
Власти стран-членов Евросоюза ввели санкции в отношении восьми российских граждан, которых считают причастными к задержанию украинских кораблей в Керченском проливе и последующему аресту моряков
Власти стран-членов Евросоюза ввели санкции в отношении восьми российских граждан, которых считают причастными к задержанию украинских кораблей в Керченском проливе и последующему аресту моряков.
В заявлении ЕС говорится, что санкции вводятся в связи с применением силы в Керченском проливе, что является нарушением международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.
В санкционный список вошли руководитель погрануправления ФСБ по Крыму и Севастополю Сергей Станкевич, командующий войсками Южного военного округа Александр Дворников, командиры экипажей кораблей «Дон» Алексей Саляев и «Изумруд» Андрей Шипицин, а также малого противолодочного корабля ВМС России «Суздалец» Сергей Щербаков.
Под ограничения попали начальник отдела береговой охраны погрануправления ФСБ по Крыму Андрей Шеин, начальник службы пункта управления ФСБ по Крыму Руслан Ромашкин, начальник службы пункта управления ФСБ по Республике Крым в Керчи Алексей Шатохин.
Власти США планируют ввести аналогичные санкции, но в отношении 24 российских граждан.
Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября 2018 года. Российские пограничники задержали в районе Керченского пролива три корабля Военно-морских сил Украины. По версии ФСБ, украинские корабли пересекли российскую границу, совершали опасные маневры и отказывались остановиться. Российские силовики с применением силы задержали корабли, а члены экипажа (всего 24 человека) были взяты под арест.
Российские власти назвали действия украинских моряков провокацией со стороны президента страны Петра Порошенко. Инцидент в Керченском проливе позволил ему ввести режим чрезвычайной ситуации, целью которого, по мнению Москвы, был перенос президентских выборов.