Московский суд признал небезопасными уменьшенные дорожные знаки
Московский суд признал небезопасными дорожные знаки уменьшенного размера, которые были установлены в качестве эксперимента в столице, а теперь их собираются внедрить по всей стране
Московский суд признал небезопасными дорожные знаки уменьшенного размера, которые были установлены в качестве эксперимента в столице, а теперь их собираются внедрить по всей стране.
«КоммерсантЪ» опубликовал решение мирового судьи Ольги Щерининой, согласно которому Центр организации дорожного движения (ЦОДД) должен выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей за установку уменьшенных знаков «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход».
В суд обратились представители Госавтоинспекции по поводу дорожных знаков на пересечении Анадырского проезда и Минусинской улицы. Полицейские в своем заявлении указали, что по ГОСТу знак «Уступи дорогу» должен быть не меньше 900×900 мм, а «Пешеходный переход» - 700×700 мм.
В ГИБДД считают, что уменьшение знаков «Уступи дорогу» и «Пешеходный переход» несет угрозу безопасности движения. В качестве доказательства они привели результаты эксперимента по установке уменьшенных дорожных знаков на улице Балчуг, Большой Никитской, Мясницкой и в Никитском переулке. После установки знаков меньшего размера в период с февраля 2017 по апрель 2018 года на этих участках произошло семь наездов на пешеходов, двое из которых погибли. Ранее ДТП такого характера там не происходило.
В ЦОДД заявили, что организация действовала в рамках предварительного национального стандарта, введенного в действие Росстандартом еще в ноябре 2017 года и допускающего применение уменьшенных знаков в пилотном режиме.
Инициатива по замене дорожных знаков принадлежит московским властям. Они считают, что уменьшенные знаки лучше вписываются в окружающую среду, не загораживают обзор пешеходам и стоят меньше. Предложение столичных чиновников поддержали и в правительстве и в ГИБДД.