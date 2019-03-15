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15 марта 00:03

Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

ФБК сообщил об исключении ведущего телеканала «Россия» из списка членов Общественного совета при Министерстве обороны России. Поводом для исключения телеведущего стало его британское гражданство

Телеведущего Сергея Брилева исключили из Общественного совета при Минобороны

Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального сообщил об исключении ведущего телеканала «Россия» Сергея Брилева из списка членов Общественного совета при Министерстве обороны России. Поводом для исключения телеведущего стало его британское гражданство.

В официальном заявлении сторонников Алексея Навального сообщается, что «под давлением ФБК»  Минобороны исключило британского гражданина Сергея Брилева из своего Общественного совета. Оппозиционеры отметили, что расследование о британском подданстве г-на Брилева было опубликовано еще в ноябре 2018 года, а исключили его только в конце января текущего года. При этом российское законодательство запрещает лицам с двойным гражданством входить в Общественный совет оборонного ведомства.

Пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш сообщила, что руководство Минобороны не сразу согласилось исключить Сергея Брилева из ОС. Сначала в ведомстве на запрос ФБК ответили, что «подождут истечения его полномочий».

Сам Сергей Брилев ранее заявил, что никогда не скрывал такого факта своей биографии, как подданство Великобритании. В этом случае остается неизвестным, на каком основании Минобороны включило телеведущего в Общественный совет, поскольку федеральное законодательство это прямым образом запрещает.

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