Кремль решил увеличить население России на 10 млн человек за счет мигрантов
Российские власти решили за ближайших пять лет увеличить население страны за счет переселения жителей ближнего зарубежья, в частности, Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии
Российские власти решили за ближайших пять лет увеличить население страны на 5-10 млн человек. Сделать это планируется за счет переселения жителей ближнего зарубежья, в частности, Украины, Казахстана, Узбекистана и Молдавии.
По данным «Коммерсанта», администрация президента подготовила институциональную инфраструктуру, которая должна обеспечить переселение в Россию как можно большего числа людей из сопредельных государств.
Рост населения за счет мигрантов укладывается в новую Концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. В последний раз президент России Владимир Путин поднимал вопрос о создании условий для возвращения соотечественников в своем послании Федеральному Собранию.
В рамках реализации плана по увеличению населения России депутаты Госдумы должны рассмотреть законопроект об отмене требования регистрации по месту жительства для желающих получить гражданство РФ. Также подготовлен законопроект, который разрешит получившим российское гражданство украинцам работать в государственных органах, МВД и спецслужбах.
Помимо этого власти предлагают сделать бессрочным вид на жительство в России (сейчас пять лет).