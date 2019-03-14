Ученые установили, что россияне стареют быстрее своих иностранных сверстников
Ученые проследили за «скоростью старения» жителей 192 стран, основываясь на ряде заболеваний, которые как правила дают знать о себе только с возрастом. Ученые установили «средний возраст старения» - это 65 лет
Граждане России стареют на 6 лет быстрее своих ровесников в других странах. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в научном журнале The Lancet.
Ученые проследили за «скоростью старения» жителей 192 стран, основываясь на ряде заболеваний, которые как правила дают знать о себе только с возрастом. Проанализировав данные с 1990 по 2017 год, ученые установили «средний возраст старения» - это 65 лет. К этому возрасту у людей проявляются различные старческие болезни.
На основании полученных данных исследователи составили рейтинг стран, жители которых стареют быстрее других. Россия заняла в этом рейтинге 160-е место. В исследовании говорится, что у россиян уже в 59 лет начинают проявляться старческие болезни.
Медленнее других стареют жители Японии, где граждане чувствуют себя на 65 лет только в возрасте 76,1 года. На втором месте оказалась Швейцария (76,1), а на третьем - Франция (76).
Аутсайдерами рейтинга оказались жители Папуа - Новая Гвинея, у которых старческие болезни проявляются уже в 45 лет.