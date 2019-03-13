Совет Федерации принял законопроекты о наказании за неуважение к власти и «фейк-ньюс»
Совет Федерации большинством голосов принял резонансный законопроект о введении ответственности за фейковые новости, который журналисты и литераторы назвали прямой цензурой
Совет Федерации большинством голосов принял резонансный законопроект о введении ответственности за фейковые новости, который журналисты и литераторы назвали прямой цензурой. «За» проголосовали 149 сенаторов, «против» - трое парламентариев и еще трое воздержались.
Сенаторы также приняли законопроект о штрафах и административном аресте за оскорбление общества, государства и госсимволов. Коротко этот документ окрестили «законом о неуважении к государству».
Оба законопроекта были подготовлены сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы Дмитрием Вяткиным.
Из всех сенаторов с критикой законопроектов выступила Людмила Нарусова, которая заявила, что государство само распространяет «откровенные фейки», но никакой ответственности за это не несет.
Согласно законопроекту, за публикацию «фейк-ньюс» штраф для граждан составит до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - до 200 тысяч рублей, а для юридических — до 500 тысяч рублей. При повторном нарушении или в случае, если фейковая новость создала проблемы для работы объектов жизнеобеспечения, инфраструктуры, промышленности или банков, размер штрафа увеличивается до 1-1,5 млн рублей.
За «неуважение к власти» вводится ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ранее члены Ассоциации «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба признали указанные законопроекты введением в России «режима прямой цензуры», а также обвинили власти в репрессиях в отношении всего журналистского и писательского сообщества.
В ответ на это заявление пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что законопроект о наказании за «фейк-ньюс» нельзя назвать цензурой. Представитель главы государства также отметил, что опасения по поводу правоприменения данного закона, скорее всего, окажутся беспочвенными.