Москва заняла 167-е место в рейтинге самых комфортных для жизни городов
Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Лидером рейтинга стала австрийская Вена, а Москва заняла лишь 167 место
Фото: rocketmotors.ru
Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Лидером рейтинга стала австрийская Вена, а Москва заняла лишь 167 место.
Примечательно, что столица Австрии признается городом с самым высоким уровнем качества жизни уже десятый год подряд.
В ТОП-5 самых комфортных городов мира также вошли швейцарский Цюрих, канадский Ванкувер, немецкий Мюнхен и новозеландский Окленд.
Российская столица заняла лишь 167 место в мировом рейтинге, хотя московские власти регулярно рапортуют о том, что город с каждым годом становится все лучше и лучше. Санкт-Петербург занял в рейтинге 174 место.
Самое последнее место в рейтинге комфортных городов заняла столица Ирака – Багдад. Всего в списке представлен 231 город.