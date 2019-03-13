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13 марта 12:58

Москва заняла 167-е место в рейтинге самых комфортных для жизни городов

Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Лидером рейтинга стала австрийская Вена, а Москва заняла лишь 167 место

Москва заняла 167-е место в рейтинге самых комфортных для жизни городов
Фото: rocketmotors.ru

Консалтинговая компания Mercer составила рейтинг самых комфортных для проживания городов мира. Лидером рейтинга стала австрийская Вена, а Москва заняла лишь 167 место.

Примечательно, что столица Австрии признается городом с самым высоким уровнем качества жизни уже десятый год подряд.  

В ТОП-5 самых комфортных городов мира также вошли швейцарский Цюрих, канадский Ванкувер, немецкий Мюнхен и новозеландский Окленд.

Российская столица заняла лишь 167 место в мировом рейтинге, хотя московские власти регулярно рапортуют о том, что город с каждым годом становится все лучше и лучше. Санкт-Петербург занял в рейтинге 174 место.

Самое последнее место в рейтинге комфортных городов заняла столица Ирака – Багдад. Всего в списке представлен 231 город.

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