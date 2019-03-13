Журналисты обвинили власти в репрессиях против медиа из-за закона о «фэйк-ньюс»
Члены Ассоциации «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба признали законопроекты о введении ответственности за неуважение к власти и публикацию фэйковых новостей фактическим установлением в России «режима прямой цензуры»
Члены Ассоциации «Свободное слово», «ПЭН-Москва» и Санкт-Петербургского ПЕН-клуба признали законопроекты о введении ответственности за неуважение к власти и публикацию фэйковых новостей фактическим установлением в России «режима прямой цензуры».
В совместном заявлении по поводу принятых Госдумой законопроектов говорится, что они дают право чиновникам «по собственному усмотрению, без следствия и суда, своим единоличным решением под надуманными и произвольными предлогами запрещать распространение любой информации и бессрочно блокировать любые медийные ресурсы в интернете». Законопроекты предполагают немедленную блокировку ресурсов «без каких-либо предупреждений».
Принятые законопроекты полностью противоречит 29 статье Конституции, которая гарантирует свободу СМИ и запрещает какую-либо цензуру.
Журналисты и литераторы назвали законопроекты о «фэйк-ньюс» и неуважении к власти «чиновничьим беспределом» и инструментом репрессий против всего журналистского и писательского сообщества.