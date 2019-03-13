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13 марта 00:23

Управляющим компаниям запретят передавать коллекторам долги граждан за «коммуналку»

Власти хотят запретить передачу коллекторским агентствам долгов граждан за ЖКУ. Соответствующий законопроект подготовлен и внесен на рассмотрение Госдумы

Управляющим компаниям запретят передавать коллекторам долги граждан за «коммуналку»
Фото: belgji.ru

Российские власти хотят запретить передачу коллекторским агентствам долгов граждан за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Соответствующий законопроект подготовила и внесла на рассмотрение Госдумы депутат от «Единой России» Ирина Яровая.

Законопроект запрещает передавать кредиторам и коллекторам долги населения за коммунальные услуги, но разрешает организациям, принимающим плату за ЖКУ, уступать требование по взысканию долгов другим участникам рынка, то есть управляющим компаниям (УК), товариществам собственников жилья (ТСЖ), жилищным кооперативам или ресурсоснабжающим организациям.

Ирина Яровая считает, что данные поправки позволят защитить жилищно-коммунальные права граждан.

Коллекторские агентства считают законопроект депутата Яровой излишним, так как в отличие от участников рынка ЖКУ у них есть жесткие правила работы с должниками, защищающие последних. Коллекторов в этом вопросе поддержали и независимые эксперты, которые отметили, что при работе с должниками участники рынка ЖКУ «устраивают бесчинства хуже коллекторов», сообщает «КоммерсантЪ».

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