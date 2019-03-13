Власти решили отказаться от проведения митингов по случаю годовщины присоединения Крыма
Российские власти решили в этом году отказаться от проведения массовых митингов с политическими лозунгами по случаю пятой годовщины присоединения полуострова Крым к РФ. До этого в Москве каждый год проводился митинг в поддержку крымчан
Российские власти решили в этом году отказаться от проведения массовых митингов с политическими лозунгами по случаю пятой годовщины присоединения полуострова Крым к РФ. До этого в Москве каждый год проводился митинг в поддержку крымчан.
В этот раз власти решили ограничиться проведением гастрономического фестиваля «Крымская весна». Секретарь Общественной палаты России Валерий Фадеев пояснил, что спустя пять лет изменилась тональность и лозунг «Крым наш» сменил окрас с политического на бытовой.
«Изменилась тональность, произошел сдвиг, Крым стал частью быта и перестал быть политикой - люди ездят туда как туристы, отправляют детей в «Артек». Политика ушла, Крым уже давно Россия», - заявил г-н Фадеев, слова которого приводит МИА «Россия сегодня».
В ОП отметили, что отмена политического митинга и проведение фестиваля согласованы с администрацией президента.
Фестиваль «Крымская весна» пройдет в Москве на 13 площадках, на которых можно будет посетить выставки, лекции, спортивные, музыкальные и гастрономические мероприятия.
Региональные власти уловили сигнал из Кремля и также решили отказаться от проведения политических митингов. В разных городах в этот день пройдут концерты, фестивали, выставки и т.д.