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12 марта 11:59

Эксперты рассказали о печальных последствиях строительства мусоросжигательных заводов

Строительство и функционирование мусоросжигательных заводов «аукнется» россиянам онкологическими заболеваниями и бесплодием. Об этом говорится в заключении экспертов Общероссийского народного фронта и Общероссийского гражданского форума

Эксперты рассказали о печальных последствиях строительства мусоросжигательных заводов

Строительство и функционирование мусоросжигательных заводов «аукнется» россиянам онкологическими заболеваниями и бесплодием. Об этом говорится в заключении экспертов Общероссийского народного фронта (ОНФ) и Общероссийского гражданского форума.

Один из авторов доклада - доцент Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Валерий Сосновцев сообщил «МБХ медиа», что каждый из мусоросжигательных заводов будет выбрасывать в атмосферу тонны углекислого газа и диоксинов, которые накапливаются в организме человека и вызывают онкологические заболевания, снижение иммунитета и бесплодие.    

По мнению экспертов, российские заводы будут сжигать все подряд без какой-либо сортировки (хотя власти уверяют в обратном), чтобы обеспечить работу МСЗ в полном объеме, так как недозагруженность грозит подмосковным властям штрафами.  

При этом установить объемы выброса диоксинов из-за длительного и дорогостоящего анализа можно будет только задним числом. «Это катастрофа, этого нельзя допустить. Считается, что это самое опасное загрязнение. «Ростех» планирует построить 15 таких заводов, и никто из живущих в Москве и Подмосковье не избежит этой участи», - заявил эксперт.

Строительством мусоросжигательных заводов планирует заняться компания «РТ-Инвест», связанная главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым и сыном одного из друзей президента Игорем Роттенбергом. В Подмосковье собираются построить три таких завода и еще один в Казани. В случае успеха власти рассмотрят вопрос о строительстве мусоросжигательных заводов и в других городах.  

При этом в компании «АГК-1», которая будет заниматься строительством заводов, заявляют, что «диоксин придуман американцами», а после запуска МСЗ «ничего страшного не произойдет». При этом компания отказывается приглашать для обсуждения проектов экспертов ОНФ, чтобы их «не задавили цифрами».

Валерий Сосновцев считает, что пресечь планы властей по строительству мусоросжигательных заводов будет невозможно, поскольку «за деньгами, которые Ростех получит от строительства заводов, стоят ух очень серьезные люди».

Эксперт отметил, что экспертное заключение о губительных последствиях работы МСЗ было направлено властям Московской области, но никакой реакции от чиновников не последовало. «Нас игнорируют, а это значит, что тут что-то не чисто», - считает Валерий Сосновцев.

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