Тарифы на услуги ЖКХ для населения предложили снизить за счет модернизации систем
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения можно значительно снизить. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Пахомов. Парламентарий также подсчитал, что модернизация обойдется в 4-6 трлн рублей
Тарифы на жилищно-коммунальные услуги для населения можно значительно снизить, если вложиться в обновление системы ЖКХ. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Пахомов. Парламентарий также подсчитал, что модернизация обойдется в 4-6 трлн рублей.
Зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов сообщил, что указанной суммы хватит только на модернизацию коммунальных систем страны, но еще понадобятся дополнительные средства на обновление электросетей, чтобы они соответствовали современным нормам и требованиям.
Депутат признал, что действующие коммунальные системы «колоссально изношены», поэтому граждане переплачивают за услуги ЖКХ, сообщает РИА Новости.
Ранее глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев заявил, что большая часть российских граждан переплачивает за «коммуналку» минимум в два раза. Но есть регионы, жители которых, напротив, меньше платят за ЖКХ.