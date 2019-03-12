Кемеровская область стала лидером по количеству смертей ВИЧ-инфицированных
На Кузбассе, в Иркутской и Свердловской областях уровень смертности от ВИЧ-инфекции оказался выше, чем в результате убийств, аварий и самоубийств вместе взятых
Кемеровская область стала лидером среди российских регионов по количеству смертей ВИЧ-инфицированных граждан. По итогам 2018 года коэффициент смертности от ВИЧ в области составил 65,1. По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 11%.
В тройку лидеров также вошли Иркутская область с показателем 42,4 (минус 1%) и Свердловская область с показателем 38,1 (плюс 10%), сообщает РБК со ссылкой на данные региональных органов статистики.
Стоит отметить, что на Кузбассе, в Иркутской и Свердловской областях уровень смертности от ВИЧ-инфекции оказался выше, чем в результате убийств, аварий и самоубийств вместе взятых.
Согласно данным Роспотребнадзора, в 2018 году число ВИЧ-инфицированных граждан выросло на 86,5 тысячи человек. На сегодняшний день вирус иммунодефицита официально подтвержден у одного миллиона человек.