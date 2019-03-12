Новгородские врачи пригрозили властям забастовкой из-за неисполнения «майских указов»
В Новгородской области местные врачи пригрозили властям устроить массовую забастовку, если размер их зарплат не увеличится в соответствии с «майскими указами» президента Владимира Путина
В Новгородской области местные врачи пригрозили властям устроить массовую забастовку, если размер их зарплат не увеличится в соответствии с «майскими указами» президента Владимира Путина. Напомним, что согласно этим указам зарплата врачей не может быть меньше двух средних зарплат по региону.
Лидер профсоюза врачей по Новгородской области Дмитрий Соколов сообщил «МБХ медиа», что забастовка врачей запланирована на 18 марта. До этого срока у руководства области есть время для того, чтобы повысить зарплату и увеличить количество койко-мест в больницах.
В забастовке на сегодняшней день готовы участвовать врачи трех областных больниц. Пока медики не определились, в каком формате она будет проходить. Возможно, это будет «итальянская забастовка», в ходе которой врачи будут выходить на работу и оказывать экстренную помощь пациентам.
Дмитрий Соколов объяснил действия профсоюза врачей тем, что в Новгородской области сложилась «катастрофическая» ситуация в области здравоохранения.