Двойная переплата за ЖКХ для россиян давно вошла в норму
Глава ФАС Игорь Артемьев заявил, что большинство жителей РФ двоекратно переплачивают за услуги ЖКХ. По словам ведомства, большая вина в сложившейся ситуации лежит на несовершенстве законодательства
Глава Федеральной антимонопольной службы(ФАС) Игорь Артемьев заявил, что большинство жителей РФ двоекратно переплачивают за услуги ЖКХ. По словам ведомства, большая вина в сложившейся ситуации лежит на несовершенстве законодательства.
Артемьев признался, что россияне по большинству коммунальных направлений переплачивают более 100% себестоимости – «а все эти разговоры, что мы какие-то там убогие и недоплачиваем этим коммунальным монстрам, – это все чушь собачья».
Руководитель ФАС отметил, что около трех четвертей российских регионов откровенно переплачивают за услуги ЖКХ, четверть – наоборот, недоплачивают, а тарифы в них заниженные.
По словам Артемьева, сегодня в соседних регионах стоимость тарифов ЖКХ может различаться колоссально, в десятки раз.
Пытаясь ликвидировать такие перекосы, законодатели уже внесли в правительство около полутора тысяч правок в ныне существующее законодательство. Но, по мнению главы ФАС, это «капля в море». Артемьев уверен, только полноценный закон способен решить эту проблему.
Кстати, как считает руководитель антимонопольный службы, зачастую эту проблему искусственно создают в регионах местные власти, которые злоупотребляют своими полномочиями.
На данный момент в правительстве РФ разработан законопроект, не позволяющий росту тарифов ЖКХ превышать целевые параметры, которые отражены в прогнозе социально-экономического развития страны. В настоящий момент этот документ находиться на рассмотрении депутатов Госдумы РФ.