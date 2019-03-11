Россиян будут тестировать на ВИЧ прямо на рабочем месте
До конца текущего года Минтруда должно разработать и предоставить методические рекомендации для работодателей с описанием тестирования на ВИЧ. Помимо организации сдачи анализов работодатели должны проводить профилактические беседы на тему ВИЧ со своими сотрудниками
Российские граждане смогут сдавать анализы на ВИЧ-инфекцию прямо на рабочем месте. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в Министерстве труда, который отметил, что вирус наиболее распространен среди работающего населения в возрасте от 30 лет и старше.
До конца текущего года Минтруда должно разработать и предоставить методические рекомендации для работодателей с описанием тестирования на ВИЧ. Помимо организации сдачи анализов работодатели должны проводить профилактические беседы на тему ВИЧ со своими сотрудниками.
Тестирование на ВИЧ будет проводиться конфиденциально и на добровольной основе. По некоторым данным, такие обследования сотрудников уже проводятся в «РЖД», а также Иркутской нефтяной компании.
Эксперты отмечают, что мало кто из россиян захочет сдавать анализы на ВИЧ на рабочем месте, поскольку большинство наших граждан считают себя здоровыми и редко проходят обследования.