Российские автобусы оснастят подушками безопасности для пассажиров
Российских перевозчиков обяжут устанавливать подушки безопасности в автобусах. С соответствующим требованием выступило руководство ГИБДД в связи с участившимися авариями с участием автобусов
Российских перевозчиков обяжут с 2020 года устанавливать в обязательном порядке подушки безопасности в автобусах. С соответствующим требованием выступило руководство ГИБДД в связи с участившимися авариями с участием автобусов.
Госавтоинспекция предлагает дополнить госстандарт требованием об оборудовании пассажирских автобусов подушками безопасности, поскольку одних только ремней безопасности для спасения жизни пассажиров недостаточно.
Руководитель управления технического надзора Сергей Чипурин в беседе с ТАСС отметил, что для безопасности важны не только ремни, но также жесткость каркаса, крепление сидений и другие функции, которые помогают в ДТП выжить пассажирам современных легковых автомобилей.
Росстандарт поддержал предложение ГИБДД и в ближайшее время займется разработкой нового государственного стандарта, сообщает РБК.
Напомним, ранее в ГИБДД в связи с ростом числа ДТП с участием автобусов заявили о необходимости привлечения сотрудников автоинспекции к проведению техосмотра автобусов.