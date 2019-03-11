Павел Дуров поблагодарил участников митинга против изоляции Рунета
В Москве правоохранительные органы задержали 29 человек до и после согласованного митинга против изоляции российского сегмента Интернета. Сразу после окончания мероприятия силовики забрали 13 активистов
В Москве правоохранительные органы задержали 29 человек до и после согласованного митинга против изоляции российского сегмента Интернета. Сразу после окончания мероприятия силовики забрали 13 активистов.
Портал «ОВД-Инфо» сообщает, что с задержанными полицейские проводят профилактические беседы и заставляют писать объяснительные. Также сообщается, что силовики отказались пустить к активистам адвоката.
Напомним, митинг против «автономного Рунета» прошел в Москве и других городах России 10 марта. В столице акция протеста собрала более 15 тысяч участников.
Основатель заблокированного на территории России мессенджера Telegram Павел Дуров поблагодарил всех граждан, кто пришел на митинг против изоляции российского сегмента Интернета. Бизнесмен отметил, что несмотря на противодействие со стороны властей, этот митинг стал одним из самых массовых в России за последние 7 лет.
Участие в митинге 15 тысяч человек Павел Дуров назвал знаком того, что им стоит продолжать «цифровое сопротивление».
Напомним, мессенджер Telegram был заблокирован из-за отказа сотрудничать со спецслужбами и предоставить ключи для расшифровки переписки пользователей.