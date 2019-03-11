В Москве и других городах страны прошли митинги против изоляции Рунета
В Москве в согласованном митинге против изоляции российского сегмента интернета приняли участие более 15 тысяч человек. Такие данные приводит «Белый счетчик»
В Москве в согласованном митинге против изоляции российского сегмента интернета приняли участие более 15 тысяч человек. Такие данные приводит «Белый счетчик». В пресс-службе московской полиции сообщили, что в мероприятии приняли участие всего 6,5 тысяч граждан.
Митинг против «автономного Рунета» состоялся на проспекте Сахарова в воскресенье, 10 марта.
Организаторы акции протеста в свою очередь обвинили сотрудников правоохранительных органов в искусственном создании давки около рамок металлоискателей, чтобы по этой причине не пропускать других участников митинга. Кроме того, стражи порядка изъяли несколько баннеров в надписями «Нет цензуре» и аналогичными слоганами.
На митинге против изоляции российского сегмента интернета были замечены лидеры Либертарианской партии Сергей Бойко и Михаил Светов, главный редактор «Медиазоны» Сергей Смирнов и глава «Роскомсвободы» Артем Козлюк. На мероприятии выступила группа IC3PEAK, которая оказалась в списке музыкантов, чьи концерты в конце 2018 года отменялись в разных регионах страны.
Акции против изоляции Рунета также прошли и в других городах России. В Санкт-Петербурге, например, активисты Либертарианской партии и движения «АгитРоссия» заблокировали вход в региональное отделение Роскомнадзора оградительной лентой. На стене они повесили плакат с надписью «Здесь убивают русский интернет».