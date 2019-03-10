Чувашский чиновник объяснил низкие зарплаты бюджетников недостаточным трудолюбием
Глава администрации губернатора Чувашии Юрий Васильев заявил, что среди учителей и врачей мало зарабатывают только те, кто мало работает
Глава администрации губернатора Чувашии Юрий Васильев заявил, что среди учителей и врачей мало зарабатывают только те, кто мало работает. Такое заявление чиновник сделал в ответ на слова регионального депутата от КПРФ о соответствии реальных размеров зарплат перевозчиков «майским указам» президента России Владимира Путина.
Юрий Васильев заявил, что в стране действительно есть педагоги, которые получают маленькие зарплаты, но это потому, что они мало работают. «Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», - заявил чиновник, слова которого приводит «Idel.Реалии».
Васильев также отметил, что представители оппозиции специально выбирают для публичного выступления столь «болезненные вопросы», чтобы «заработать себе очки».
Ранее похожее заявление сделал депутат Волгоградской облдумы от «Единой России» Гасан Набиев. Парламентарий выразил мнение, что маленькую пенсию в России получают только «тунеядцы и алкоголики», которые в свое время недостаточно трудились.
Позже в «Единой России» заявили, что слова Гасана Набиева «вызывает оторопь», а сам депутат принес извинения.