Бывшего замглавы «Росгеологии» задержали при попытке вылететь из Москвы
Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга задержали в московском аэропорту «Внуково». Задержание бывшего топ-менеджера государственного предприятия связано с уголовным делом о взятке
Бывшего замглавы «Росгеологии» Руслана Горринга задержали в московском аэропорту «Внуково». Задержание бывшего топ-менеджера государственного предприятия связано с уголовным делом о взятке.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что Руслан Горринг купил три авиабилета на 8 марта с разным временем вылета. На первые два рейса он не зарегистрировался, а лишь «приходил, чтобы осмотреться». Сотрудники ФСБ задержали его во время регистрации на третий рейс - в Сочи.
В правоохранительных органах задержание Горринга не прокомментировали. По неподтвержденным данным, бывший топ-менеджер был объявлен в розыск в связи с возобновлением расследования дела о посредничестве в передаче взятки, которое было переквалифицировано на статью «Мошенничество». Дело связано с незаконным выделением земельного участка в Московской области.
Напомним, Руслан Горринг был уволен из «Росгеологии» в связи со скандалом, который разгорелся после публикации в интернете видео игрового стрима с Twitch, которое вел топ-менеджер. На записи Горринг угрожает другим игрокам расправой и сексуальным насилием, а также рассказывает о сексуальных связях со своими подчиненными.