Россияне уже придумали как обходить «закон по борьбе с фейками»
Госдума РФ только-только приняла скандальный закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете, а также одобрила закон о борьбе с материалами, оскорбляющими госсимволы и институты власти
Госдума РФ только-только приняла скандальный закон о наказании за распространение фейковых новостей в интернете, а также одобрила закон о борьбе с материалами, оскорбляющими госсимволы и институты власти, а СМИ и интернет-пользователи уже выражают опасения, что под действия закона попадут все, кто критикует власть.
В случае выявления прокуратурой нарушения, Роскомнадзор должен потребовать от владельца ресурса удалить так называемую недостоверную информацию, а в случае непослушания, ресурс может быть заблокирован.
Правда, наказание ждет не всех. К так называемым традиционным СМИ (печатным, телевидению и радио) эти требования не относятся - они, также как и агрегаторы новостей, оказались выше закона.
А ведь кроме блокировки еще есть и штрафы – от 30 тысяч рублей для физлиц и до 1,5 миллионов для юрлиц.
Кроме того, увеличены были и штрафы за оскорбление власти: от 30 до 300 тысяч рублей в зависимости от тяжести проступка и его рецидива. Присутствует в законе и арест до 15 суток.
Принятие подобных законов в России многие СМИ и интернет-пользователи встретили, как серьезный шаг к введению в стране полноценной цензуры. Но в России «голь» всегда была хитра на выдумки – и, как пишет канал «Мейстер», не успели парламентарии принять закон, как интернет-коммьюнити уже придумало пути его обхода.
Один из вариантов обмануть закон – записывать заранее крамольную информацию в сториз филиалов СМИ и интернет-проектов в Инстаграме и других сетях. Такие ролики, в которых можно поместить и видео, и аудио, и текстовый контент, автоматически исчезают с серверов спустя сутки. Так что, ни прокуратуре, ни Роскомнадзору даже напрягаться не придется, чтобы заставлять владельцев интернет-площадок удалять недостоверную информацию. И это только начало. Судя по всему, юзеры всерьез взялись за поиск обходных путей – и новый закон, над которым так упорно трудились депутаты, со временем вполне может оказаться «филькиной грамотой».