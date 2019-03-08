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08 марта 08:23

Соцсеть Facebook объявила войну антипрививочникам. Их аккаунты будут блокировать

Такое решение администрация соцсети приняла после выхода статьи в издании The Guardian о том, что при поиске сообществ по теме вакцинации Facebook выдает страницы с призывами отказываться от прививок

Соцсеть Facebook объявила войну антипрививочникам. Их аккаунты будут блокировать

Соцсеть Facebook объявила войну аккаунтам, которые распространяют ложные сведения о прививках. Такое решение администрация соцсети приняла после выхода статьи в издании The Guardian о том, что при поиске сообществ по теме вакцинации Facebook выдает страницы с призывами отказываться от прививок.

В Facebook сообщили, что намерены бороться с распространением ложной информации о вакцинации. Отныне пользователи соцсети не будут видеть группы и сообщества с таким контентом в рекомендациях. Аккаунты, которые будут и дальше публиковать такой контент, могут попасть под блокировку.

Вместо этого соцсеть будет продвигать «образовательный контент» по теме вакцинации, сообщает РБК.

Ранее журналисты The Guardian проверили, как работают поисковые алгоритмы Facebook и YouTube, и выяснили, что  если вбить в поиск нейтральные слова, например, «вакцина», то первыми в списке появлялась информация против прививок. Запросы журналисты делали с нейтральных аккаунтов без друзей и лайков.

Отметим, вто Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила отказ от вакцинации в список 10 главных угроз здравоохранению.

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