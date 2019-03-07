В полиции составили список опасных пород собак. Их запретят выгуливать без намордника
Российская полиция составила список потенциально опасных собак, в который вошли 69 пород. Владельцам собак из этого списка запретят их выгул без намордника и поводка
Российская полиция составила список потенциально опасных собак, в который вошли 69 пород. Владельцам собак из этого списка запретят их выгул без намордника и поводка.
В МВД России предложили включить в список опасных 69 пород, обладающих «генетически обусловленными качествами агрессии и силы», а также используемых для травли. Перечень могут пополнить и аборигенными породами собак без специальной селекции.
В перечень опасных для здоровья и жизни человека войдут все виды овчарок, тибетский мастиф, кангал, бультерьер, ирландский волкодав, немецкий дог, питбульмастиф, стаффордширский бультерьер, ризеншнауцер, ротвейлер, черный терьер, шарпей и т.д.
Владельцам собак указанных пород запретят выгуливать своих питомцев без намордника и поводка. Это правило будет действовать во всех местах для выгула, кроме частной и огороженной территории владельца животного, сообщает РБК.