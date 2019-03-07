Глава Facebook отказался хранить персональные данные пользователей в России
Основатель самой популярной в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг отказался выполнять требование Роскомнадзора о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ
Основатель самой популярной в мире соцсети Facebook Марк Цукерберг отказался выполнять требование Роскомнадзора о хранении персональных данных российских пользователей на территории РФ. Американский миллиардер заявил, что не собирается хранить конфиденциальные данные пользователей соцсети в странах, «в которых не соблюдаются права человека».
Марк Цукерберг заявил, что в странах с «плохой репутацией» в области свободы слова и соблюдения прав людей на личную жизнь возможен ненадлежащий доступ к конфиденциальным данным. Какие именно страны имел ввиду миллиардер, не уточняется, но скорее всего, речь идет о России. Напомним, что власти требуют от различных сервисов хранить персональные данные россиян на территории РФ.
Основатель Facebook добавил, что предоставлять услуги в стране [где нарушаются права человека] и хранить в ней данные людей — это совершенно разные вещи. Одновременно с этим бизнесмен выразил готовность к тому, что соцсеть может быть заблокирована «в некоторых странах», сообщает Znak.com.
Ранее Роскомнадзор уже составил протокол об административном правонарушении в отношении Facebook в связи с отказом предоставить необходимые сведения о локализации баз персональных данных российских пользователей на территории РФ.