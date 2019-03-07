Госдума нашла больше оснований для отсрочки от армии
Депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении поправки в законопроект, который уравнивает студентов в их праве на отсрочку от армии. Документ внесли Ирина Яровая и Владимир Шаманов
Студенты колледжей и магистратур получат право на отсрочку от армии наравне со студентами вузов.
Это станет возможным в связи с тем, что депутаты Госдумы РФ приняли во втором чтении поправки в законопроект, который уравнивает студентов в их праве на отсрочку от армии. Документ внесла группа депутатов во главе с зампредседателя Госдумы Ириной Яровой и председателем думского комитета по обороне Владимиром Шамановым.
Согласно новым поправкам, теперь право на отсрочку имеют не только те выпускники школ, которые идут обучаться в вузы, но и в средне-специальные учебные заведения, также те, кто после получения вузовского диплома продолжит учебу в магистратуре. Речь, понятное дело, идет о тех юношах, которым уже исполнилось восемнадцать.
В январе этого года после принятия законопроекта в первом чтении спикер Госдумы Вячеслав Володин обозначил важность этого документа, пояснив, что это способно исправить ситуацию, при которой призывники, воспользовавшиеся отсрочкой от армии еще в школе, не могли получить еще одну, чтобы продолжить обучение, к примеру, в магистратуре.
Теперь, согласно новому закону, россияне, пожелавшие учиться в вузе, имеют право на четыре отсрочки от службы в рядах вооруженных сил РФ: в школе, при обучении на подготовительном отделении, при обучении по программам бакалавриата и специалитета, и, наконец, при обучении по программам магистратуры».