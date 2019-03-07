Telegram призвал россиян выйти на митинг против изоляции российского Интернета
Компания Telegram, которой принадлежит одноименный мессенджер, обратилась к своим пользователям с призывом принять участие в митинге против принятия законопроекта об автономной работе российского сегмента Интернета
Компания Telegram, которой принадлежит одноименный мессенджер, обратилась к своим пользователям с призывом принять участие в митинге против принятия законопроекта об автономной работе российского сегмента Интернета. Акция протеста состоится 10 марта.
Организацией митинга против изоляции Рунета занимается Либертарианская партия. Мероприятие было согласовано с властями. Противники законопроекта соберутся в 14 часов на проспекте Сахарова в Москве. Аналогичные протестные акции пройдут и в других городах.
В сообщении Telegram говорится, что Роскомнадзор ежедневно блокирует тысячи IP-адресов, пытаясь помешать работе мессенджера на территории РФ. «Пока Telegram выигрывает в этой борьбе, но в любой день все может поменяться - государство обладает огромными ресурсами, изъятыми у населения», - сообщили в компании.
Напомним, мессенджер Telegram был заблокирован в России из-за отказа его администрации предоставить ФСБ ключи для дешифрации переписки пользователей.
В настоящее время на рассмотрении Госдумы находится законопроект об автономной работе Рунета, который позволит российским властям контролировать точки соединения российского сегмента интернета с внешним миром. Документ принимается под предлогом «противодействия внешним угрозам».