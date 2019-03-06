Путин заявил о значительном уменьшении терактов, но статистика это опровергает
Президент РФ Владимир Путин на недавней коллегии ФСБ заявил, что число преступлений террористической направленности за десять лет сократилось многократно – с 997 до девяти в прошлом году
Президент РФ Владимир Путин на недавней коллегии ФСБ заявил, что число преступлений террористической направленности за десять лет сократилось многократно – с 997 до девяти в прошлом году.
Однако, по данным СМИ, статистика Генпрокуратуры опровергает слова главы государства, показывая, что количество зарегистрированных преступлений террористической направленности росло до 2016 года и лишь после этого стало немного сокращаться.
В 2016 году половина всех преступлений (1 082) – это статья о создании незаконного вооруженного формирования или участие в нем (208 УК РФ), дела по которой возбуждают, в том числе, по преступлениям за границей.
Еще примерно четверть преступлений (544) зарегистрирована по статье 205.5 (деятельность террористической организации), которая появилась в Уголовном кодексе лишь в конце 2013 года вместе с еще двумя статьями (205.3 – обучение в лагерях террористов, 205.4 – организация террористического сообщества).
Статистика подтверждает лишь слова Путина о предотвращенных террактах. Президент рассказал о «порядка 20 в год», у Гепрокуратуры, которая начала отчитываться о покушении на теракт только с 2017 года – 21 предотвращенный случай за тот же год, и 16 фактов – за 2018-й.
В связи с такой нестыковкой в заявлении главы государства СМИ предполагают, что ему просто могли предоставить для доклада не самый актуальный документ спецслужб.