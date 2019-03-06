Ростовские чиновники «убрали» свалки мусора с помощью фотошопа
Сотрудники администрации района в Ростовской области попались на обмане. Активисты местного ОНФ уличили чиновников в использовании фотошопа при уборке несанкционированных свалок, которые на самом деле не убирались
Сотрудники администрации Неклиновского района Ростовской области попались на обмане. Активисты местного ОНФ уличили чиновников в использовании фотошопа при уборке несанкционированных свалок, которые на самом деле не убирались.
Как пояснили в ростовском отделении ОНФ, общественники заподозрили, что представленные фотоотчеты о ликвидации трех свалок, отмеченных на карте проекта ОНФ «Генеральная уборка», имеют все признаки графической ретуши, применения эффектов размытия и клонирования.
По словам координатора проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ростовской области Алексея Мирошниченко, активисты решили окончательно развеять свои сомнения и выехали на место, где и убедились, что свалки так никуда и не делись.
Сопредседатель регионального штаба ОНФ в Ростовской области Олег Панасюк заметил, что некоторые несанкционированные свалки расположены в труднодоступных местах – но тем не менее, чиновникам необходимо искать пути решения проблемы, а не отчитываться с помощью фотошопа.
При этом, по словам активистов, на одной из стихийных салок через груды мусора протекает ручей, который впадает в Таганрогский залив. А это лишь расширяет масштабы экологической проблемы.
В региональном министерстве природных ресурсов и экологии уже отреагировали на разоблачение активистам чиновников, сообщив, что все виновны в предоставлении будут наказаны в соответствии со статьей 8.5 КоАП РФ «Сокрытие или искажение экологической информации».
Напомним, ранее в городе Семикаракорск активисты ОНФ уже уличали в применении фоторедактора представителей властей. После разоблачения был уволен руководитель центра комплексного благоустройства городской администрации.