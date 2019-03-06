Россия заняла первое место в мире по темпам роста числа мультимиллионеров
Число очень богатых жителей России, владеющих состоянием от 30 миллионов долларов, за прошедший год увеличилось на 7%. Такие темпы стали самыми высокими в мире. Только у Индии такой же результат
Число очень богатых жителей России, владеющих состоянием от 30 миллионов долларов, за прошедший год увеличилось на 7%. Такие темпы стали самыми высокими в мире. Только у Индии такой же результат.
Как заявили составители ежегодного доклада World Wealth Report, представленного Knight Frank в Москве, по состоянию на конец 2018 года в России проживали полторы тысячи так называемых ультрабогачей. По этому показателю РФ занимает 22-е место в мире, показав в течение года самые высокие темпы.
Всего в мире состоянием от 30 миллионов долларов располагали чуть более 198 тысяч человек.
По прогнозам докладчиков, высокие темпы роста числа ультрабогатых россиян сохранятся и в этом году, увеличившись на 24% и доведя свой счет до 1 860 человек. При этом, 1 240 из них предположительно будут проживать в Москве.
Средний рост темпа ультрабогачей в мире – 22%, так что, Россия держит планку выше среднего, но ниже, чем в странах Азии. К примеру, в Индии специалисты прогнозируют рост числа ультрабогатых сразу на 39% к 2023 году.
Кстати, по числу долларовых миллиардеров Россия по итогам прошедшего года заняла пятое место в мире. Состоянием от 1 миллиарда долларов и выше располагал 101 гражданин РФ (всего таких в мире – 2 229 человек). Годом ранее долларовых миллиардеров в РФ были лишь 96 человек.